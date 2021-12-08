Türkiye Gazetesi

Kuşadası ilçesinde bir dairenin mutfak kısmından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

YANGINI İZLERKEN ZEHİRLENDİLER

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını büyümeden önlerken, üst katta oturan 3 kişinin yangını izlediği esnada dumandan etkilendiği öğrenildi.

Alevlerin mutfakta ocaktan çıktığı öğrenilirken polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Osmaniye’de çıkan orman yangını söndürüldü Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Antalya'da korkutan yangın, itfaiye ekipleri 6 çocuğu kurtardı Antalya'da 2 katlı binada çıkan korkutan yangında dumandan etkilenen 6 çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Canlarını zor kurtardılar: Yangını fark edip balkondan atladılar Elazığ'da bir şahıs, eski kız arkadaşının evini benzin döküp ateşe verdi. O sırada uyuyan 1'i çocuk 3 kişi, dumanları fark etmelerinin ardından balkondan atlayarak canlarını kurtardı.