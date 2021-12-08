Türkiye Gazetesi

Nilüfer ilçesinde A.O'nun (21) kullandığı hafif ticari araç sürücünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle yoldan çıktı.

Bariyerleri aşarak kaldırımda bulunan ağaca ve aydınlatma direğine çarpan araç, Nilüfer Metro İstasyonu alt geçidi merdivenlerinden içeri daldı.

DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardında araçta bulunan H. E. E. (20) ve S.D. (20) yaralanırken, 21 yaşındaki Davut Can Duman olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü A.O. ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazada hayatını kaybeden Davut Can Duman'ın doğum günü olduğu ve arkadaşlarıyla birlikte kutlamadan döndüğü öğrenildi. Sürücü A.O. gözaltına alınırken Davut Can Duman'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sinop'ta zincirleme kaza, ölü ve yaralılar var Sinop'un Ayancık ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Yoğun sis ve buzlanma kazayı beraberinde getirdi Bitlis’in Güroymak ilçesinde etkili olan yoğun sis trafik kazalarına neden oldu.