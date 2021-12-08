Türkiye Gazetesi

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesinde etkili olan aşırı yağışlar sonrası mahalle sular altında kaldı. Adeta göle dönen mahallede çok sayıda ahır ve ev, sel sularına teslim oldu. Birçok besicinin yetiştirdiği hayvanlar için aldıkları yemler ise kullanılamaz hale geldi.

SEL SULARI DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Mahalleyi kaplayan sel suları drone ile görüntülendi.

Görüntülerde, yağışın etkisiyle oluşan hasar gözler önüne serildi.

Sel suları arasında çırpındı! Dondurma bidonu ile hayatta kaldı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan selde suların arasında kalan ve 200 metre sürüklenen Muzaffer Kalabalık nasıl kurtulduğunu anlattı. Yüzme bilmemesine rağmen dondurma bidonuyla selde sürüklendiğini ve elektrik direğine sarılarak çatıya çıktığını söyleyen Kalabalık, kendisi kurtulunca selde sürüklenen 5 kişiyi daha çatıya çektiğini ifade etti.

Sel sularının arasında can pazarı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin boyutunu gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir vatandaşın sel sularına kapıldığı anlar da yer aldı.