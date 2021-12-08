Türkiye Gazetesi

Yozgat’ta akşam saatlerinde görülen yüzlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde müthiş ahenkle dans edişi izleyenleri mest etti. Akşam ezanı ile birlikte Çapanoğlu Büyük Cami ve Cumhuriyet Meydanı üzerinde uçmaya başlayan kuşların senkronize hareketleri adeta görsel bir şölen yaşattı izleyenlere. Kuşların gökyüzündeki senkronize dansları akşam ezanının bitimine kadar sürdü. Vatandaşlar da bu muhteşem gösteri bitine kadar gözlerini gökyüzünden alamadı.

HER SENE KIŞ AYINDA İZLİYORUZ

Kuşların gökyüzünde dansının görülmeye değer olduğunu belirten Selma Kolcu, “Kuşların dansı görülmeye değerdi. Ahenkle bir birine değmeden böyle dans etmeleri çok hoştu ve şu an onları izliyorum. Gökyüzünde görsel bir şölen vardı ve çok güzel bir görüntü” dedi. Vatandaşlardan Erdoğan Budak ise, “Biz de bu muhteşem görüntüyü izliyoruz ve resim çekiyoruz. Kuşların ahenk içinde ve birbirine değemeden uçmaları ve görsel şölen oluşturmaları gerçekten çok güzel görüntü oluşturuyor. Farklı farklı desenler çiziliyor adeta gökyüzünde. Her sene kış ayında Yozgat’ta biz bunu izliyoruz. Şimdi de izlemeye geldik” şeklinde konuştu.

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