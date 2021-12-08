Türkiye Gazetesi

Alanya ilçesinde, bir süredir çarşıya gelen M. E., turistlerin yaşadığı bir sitede görevli olduğunu ve onlara yüklü miktarda malzeme satacağını söyleyerek çevre mahallelerden tanıştığı esnaftan komisyon ücreti almaya başladı.

Aynı yöntemle farklı tarihlerde 7-8 kişiden de para alan M. E., esnafları hayali ofisinin olduğu yere götürerek ortalıktan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan esnafsa jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Aradan birkaç gün geçmesinin ardından çarşı esnafından Gaffar Uzun, güvenlik kameralarını incelerken şüphelinin yine aynı bölgede gezindiğini gördü. Hemen arkadaşlarını uyaran Uzun, dolandırıcı M.E.'yi yakalamak için çevredeki esnafla beraber hazırda beklemeye başladı.

ELLERİ VE AYAKLARINI ELEKTRİK KABLOSUYLA BAĞLADILAR

Şüphelinin yine bir esnaftan 15 bin lira alıp kaçtığı fark edilince çarşıda kovalamaca yaşandı.

Gaffar Uzun ve diğer esnaf şüpheliyi yakalarken, kaçmaması için de elektrik kablosuyla elleri ve ayaklarını bağladı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye gelen jandarma ekiplerine teslim edilen M. E., gözaltına alındı.

CEZAEVİNE YOLUNDA BİLE YENİ ŞİKAYETLER GELDİ

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M. E. tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi. Zanlının 20’nin üzerinde suç dosyası olduğu belirtilirken, jandarma ekiplerince cezaevine giderken, dolandırıldığını ileri süren başka esnafın da karakola gelerek M. E. hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.

ESNAFI YAKALAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, olay günü zanlının turistik çarşıda kaçış ve esnaf tarafından yakalanma anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çarşıda kaçan M. E.'yi esnafın fark etmesi, ardından peşinden kovalayarak yakalaması yer alıyor.

Bir işyerine sokulan zanlının yine esnaf tarafından elektrik kablosu eşliğinde dışarı çıkartılması da kayıtlara yansıyor.

1 milyon liralık altını dolandırıcılara elleriyle teslim etti Samsun'da yaşlı kadın, kendisini polis olarak tanıtan sahtekarlara kandı. Kadın, 1 milyon TL değerindeki bütün altınlarını dolandırıcılara kaptırdı.

Böyle dolandırıcılık görülmedi: Dublörle tapu vurgununa suçüstü Gaziantep'te F.D. isimli vatandaşın e-Devlet şifresini çalan 4 şüpheli, tapu müdürlüğünde F.D.'ye benzeyen bir dublör kullanarak şahsa ait gayrimenkulün satışını yaparken yakayı ele verdi.