Türkiye Gazetesi

Edirne’nin Kocasinan Mahallesinde yağışların etkisiyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Yollardaki alt yapı sorununa değinen Zekeriya Kurt isimli bir vatandaş, göle dönen caddeye balık ağı atarak tepki gösterdi. Çevredeki şaşkın vatandaşlar ise o ilginç anları cep telefonlarına kaydederek ‘rasgele’ dedi.

HER SENE AYNI MANZARA

Edirneli vatandaşlar alt yapı sorunun dolayı her sene kış aylarında caddeleri göle döndüğünü söyleyerek Edirne Belediye'nin alt yapı konusunda yeterli çalışma yapmadığını öne sürdü. Vatandaşlar alt yapı sorununa sosyal medyadan isyan etti.

Edirne'ye turist akını arttı, Bulgarca kursları ilgi odağı oldu Edirne'ye gelen Bulgar turistlerin sayısının artması nedeniyle özellikle esnafın Bulgarca kurslarına ilgisi arttı.