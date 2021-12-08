Türkiye Gazetesi

Gaziosmanpaşa'da, aralarında husumet olan iki farklı grup arasında daha önceden tartışma ve kavga yaşanmıştı.

Kavganın taraflarından bir kişi, 21 yaşındaki Yunus Emre Duman’ın aracını husumetli olduğu kişinin aracına benzetti. Aracı kovalayan zanlı, ateş etmeye başladı. Aracında ailesiyle seyreden Yunus Emre Duman, vücuduna isabet eden 2 adet kurşunla hayatını kaybetti. Katil zanlısı yanındaki 5 şüpheliyle kayıplara karıştı.

KATİL 18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri tek tek incelendi. Ekipler, olayı 18 yaşından küçük E.S.'nin gerçekleştirdiği tespit etti. E.S. ile birlikte olayla ilgileri bulunduğu belirlenen C.K., E.D., O.H., B.B., E.S. ve N.S. isimli beş şüpheli daha gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah ve üç mermi de ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin husumetli olduğu kişinin aracını gördükten sonra arka caddeye koştuğu görülüyor. Araca ateş açan şüpheliler, geldikleri sokaktan koşarak uzaklaşıyor. Bir başka kamera görüntüsünde 2 kırmızı araç arka arkaya giderken isabet alan aracın kaza yaptığı görülüyor.

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