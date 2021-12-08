Türkiye Gazetesi

Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet destekli yapılan operasyonda uyuşturucu satıcılarının ikametlerine şok baskın düzenlendi.

K-9 narkotik köpeklerinin de kullanıldığı gece operasyonunda, satışa hazır yüklü miktarda kimyasal uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler C.A. (30), Ş.T. (35), M.Ü. (41) ve H.Ö. (43) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Mahalledeki uyuşturucu satıcıları arasında kavga: 3 yaralı Adana'da mahallede uyuşturucu satıcılığı yapan kişiler arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Otogarda mide ve bağırsaklarına uyuşturucu madde taşıyan şahıslar yakalandı Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otogarda yapılan risk analizi uygulamasında 3 İran uyruklu şahsın mide ve bağırsaklarında 7 kapsül uyuşturucu madde ele geçirildi.