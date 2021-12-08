Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Tatlıçayır köyünde 5 Kasım günü köylüler tarafından arazide Mehmet Berat Kağanarslan’ın cesedi bulundu. 22 Ekim’de ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Kağanarslan’ın cesedinin yakıldığını belirlendi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tespit ettiği 14 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyonla 11 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

KAYIP KADININ CİNAYETTEN ARANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Mehmet Berat Kağanarslan cinayetiyle ilgili aranan 3 şüpheliden S.Ç.’nin 15 Kasım’da silahla vurularak cinayete kurban gittiği, 1 şüphelinin yurt dışına çıktığı diğer şüphelinin ise Bağlar ilçesinde marketten ekmek alırken kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğrayan ve sonra kayıplara karışan Kübra Ekin olduğu iddia edildi.

KAYIP KADIN İÇİN ÖZEL EKİP KURULMUŞTU

Ekin, 23 gün önce 13 Kasım tarihinde akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde birlikte yaşadığı annesi Rahime Özdemir'e 'evlilik hazırlığı yapmak için alışverişe gidiyorum' diyerek evden ayrıldıktan kayıplara karışmıştı. Kızının bulunmasını isteyen Rahime Özdemir, soruşturmanın etkin yürütülmesi için Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezine başvurduktan sonra il emniyet müdürlüğü tarafından da bulunması için özel ekip kurulmuştu.

PASAPORT MÜRACAATI YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ

Yapılan araştırmada, Kübra Ekin'in, Kağanarslan cinayetinin asli şüphelilerinden tutuklanan F.F. ile birlikte kaybolmadan 4 gün önce 9 Kasım’da aynı gün pasaport müracaatı yaptığı ve Ergani ilçesinde olduğu tespit edildiği ancak herhangi bir ize rastlanmadığı öğrenildi. Ekin'in yurt dışına kaçan şüpheliyle birlikte gittiği iddia ediliyor.

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