Türkiye Gazetesi

Başakşehir'de kan donduran bir cinayet yaşandı. Okey masasında tartışıtğı arkadaşını sırtından bıçaklayarak öldürdü, cinayet anı kameralara da yansıdı. Olay, Pazartesi akşamı Başakşehir Kayabaşı’nda bir kafede yaşandı. İddiaya göre, arkadaş olan Bedirhan Atbaş ile Mehmet L., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bir süre sonra iki taraf da konuyu kapattığını söyleyerek ayrıldı. Olaydan iki gün sonra Mehmet L., yanına aldığı tabanca ile Bedirhan Atbaş’ın bulunduğu kafeye gelerek, arkadaşını sırtından tabanca ile vurdu. Askere gitmek için gün sayan Atbaş sırtından ve kalbinden aldığı mermiler nedeniyle kanlar içinde kalırken, zanlı Mehmet L. ise olay yerinden kaçtı.

Fotoğraftaki zanlı Mehmet L.



PİŞMAN OLUNCA TESLİM OLDU

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Atbaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Aynı gece zanlı Mehmet L., pişman olduğunu söyleyerek karakola gidip teslim oldu. Emniyetteki işlemleri biten zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



OKEY MASASINDAKİ CİNAYET KAMERALARA DA YANSIDI

Başakşehir’de asker gitmek için gün sayan arkadaşını okey masasında vurduğu anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, şahsın kafeye girerek ateş edip kaçtığı görülüyor.



Kendisiyle dalga geçti diye arkadaşını öldürdü Ankara’nın Mamak ilçesinde bir kişi alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişiyi öldürürken, 1 kişiyi de ağır yaraladı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için gittiği iş yerinde 1 ceset daha buldu. Gözaltına alınan şüpheli ise ilk sorgusunda dolandırıldığı için kendisiyle dalga geçen arkadaşını ise 1 hafta önce öldürdüğünü söyledi.



Arkadaşını öldürdü, gözyaşlarıyla polis arabasına bindi Mersin'de alacak verecekd avası yüzünden arkadaşıyla tartışıp canına kıyan zanlı, polis aracına bindirilirken gözyaşlarına boğuldu.