Türkiye Gazetesi

Balıkesir'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. H.K. idaresindeki 48 FB 172 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 10 KA 897 plakalı otomobil, Çanakkale-Balıkesir kara yolunun Cennetayağı Mahallesi Öğretmenevi kavşağında çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ ARACIN İÇİNDE SIKIŞTI

Kazada, 10 KA 897 plakalı otomobilin içinde sıkışan 2 kişi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği görevlilerince bulundukları yerden çıkarıldı. Otomobil sürücüleriyle araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.



Bilecik'te işçi servisi tırla çarpıştı, çok sayıda yaralı var ​Bilecik'te işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.



İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı Sivas-Yozgat kara yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.