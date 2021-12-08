Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün yayılmasındaki en büyük etmenlerden biri olan ihmalkarlık örneği bu defa Küçükçekmece'de yaşandı. Temaslı olduğu öğrenilen bir kadın, evde karantinada olması gerekirken yoğun insan kalabalığının yaşandığı bir kafeye gitti. O esnada düzenlenen uygulamaya takılan kadın, ceza almaktan kurtulamadı.



ÇOCUK VE GENÇLERİN KORUNMASINA YÖNELİK UYGULAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ile Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede ortaklaşa bir uygulama yapıldı. Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamındaki uygulamaya Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ile Küçükçekmece İlçe Emniyete bağlı Yunus, Asayiş ve Çocuk Şube Amirliğine bağlı ekipler destek verdi. Denetim kapsamında okul çevrelerindeki iş yerlerinde, kafeler, kahvehaneler ile internet kafelerinde uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada gençlerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Ekipler, iş yerleri işletmecilerine çocuk ve gençlerin korunması için uyarılarda bulundu. Ekipler, gençlere ise kötü alışkanlardan uzak durması için bilgilendirme yaptı.

CEZASINI ALIP EVİNE GİTTİ

Ekipler, kafede uygulama yaptığı sırada covid-19 temaslısı olan bir kadını tespit etti. Polis ekipleri, kadına cezai işlem uyguladıktan sonra onu evine gönderdi. Uygulamanın gece saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

Pendik'te karantinada olması gereken aile Darıca'da dilenirken yakalandı Yaşadığı Pendik'ten dilenmek için Kocaeli'nin Darıca ilçesine gelen bir kişi, çöp konteynerinin yanında eşi ve çocuğuyla birlikte yakalandı. Kimliği olmadığını öne süren dilencinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve karantinada olması gerektiği anlaşıldı.

Karantinada olması gerekiyordu, AVM girişinde yakalandı Karabük’te yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken genç AVM girişinde yakalandı.

Karantinada olması gereken şoför direksiyon başında yakalandı Batman polisi, toplu taşıma araçlarında yaptığı korona virüs denetimlerinde, evde karantinada bulunması gereken şoförü direksiyon başında yakaladı. Yolcu taşıdığı tespit edilen şoföre 3 bin 150 lira ceza kesildi.