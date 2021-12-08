Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Nazilli ilçesi Bereketli Mahallesi'nde feci bir kaza meydana geldi. 46 yaşındaki Ali Hoş, mahallede bulun demir yolu hattından karşıya geçmek istedi. Rayların üzerinde yürüdüğü sıra Söke-Denizli yolcu treni çarptı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EVE 30 METRE KALA ÖLDÜ

Hoş'un hayatını kaybettiği belirlenirken acı haberi alan yakınları kaza yerinde gözyaşı döktü. Cenaze morga kaldırılırken makinistler ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Hoş'un demir yoluna 30 metre uzaklıkta bulunan kayınpederinin evine akşam yemeğine giderken trenin çarptığı öğrenildi.

28 yaşındaki genç trenin altında can verdi Diyarbakır’da tren rayı etrafında bulunan güvenlik bariyerlerini oluşturan korkulukların kesilmesi ile birlikte karşıya geçmeye çalışan 28 yaşındaki genç feci şekilde can verdi.

Münih’te tren istasyonu yakınında patlama: 3 yaralı Almanya’nın Münih kentinde bir tren istasyonundaki inşaat alanında meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.