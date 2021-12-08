Türkiye Gazetesi

Elazığ'da bir şahıs, şüpheli bir olay sonrası hayatını kaybetti. Cami tuvaletinden gele ses üzerine polis ve sağlık ekiplerini çağıran vatandaşlar, yerde yatn birini gördü. Öldüğü öğrenilen vatandaşın; intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi uğradığı sorulturuluyor.

ÖLÜNÜN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Olay, merkez İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan İzzetpaşa Camii'nin tuvaletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tuvaletten silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Faruk Kalçık’ın (32) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek olay yerinde inceleme yaptı.



Yapılan incelemenin ardından Kalçık’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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