Türkiye Gazetesi

İzmir’in Narlıdere ilçesinde 8 bloktan oluşan sitesinde büyük bir gürültüyle istinat duvarı çöktü. Site sakinlerinin korkuyla evlerini terk etmesinina rdından karşılaştıkları görüntü vatandaşları dehşete düşürdü. Olay yerine gelen yetkililerce yapılan incelemelerin ardından 2 binada yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

BLOKLAR TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Olay, akşam saat 18.30 sıralarında İkinci İnönü Mahallesi Özkarakaya Caddesi’nde meydana geldi. 8 bloktan oluşan Narkent Sitesi’nin istinat duvarı büyük bir gürültüyle 11 kattan oluşan binalardan birisinin üzerine yıkıldı. Bina sakinleri panikle evlerinden dışarıya çıkarken, durum polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekiplerince incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda 11 katlı binada bulunan toplamda 88 dairenin olduğu 2 bloğun tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi.

“YETKİLİLERE BİLDİRDİK SONUÇ ALAMADIK”

İstinat duvarının büyük bir gürültüyle yıkıldığını duyan ve olay yerine koştuklarını ifade eden yakınlardaki bir marketin sahibi Şahin Aslan (32), “Duvar çökmüş binanın 2’inci veya 3’üncü katına kadar toprak dolmuş. Bu yüzden inşalarda bir panik havası oluştu. Biliyorsunuz geçtiğimiz İzmir depreminden dolayı insanlarımız tedirgin. Bizde zaman kaybetmeden yetkililere bilgi verdik. Olay yerine gelen belediye yetkilileri de vatandaşlar ile ilgilendi. Narkent’te yıllardır böyle bir sorun var ve biz bu durumu yetkililere bildirmiştik ve yapılan gerekli incelemelerden de bir sonuç alamamıştık. Aslında bu beklenen bir şeydi ve maalesef bugün de bu olay yaşandı” dedi.

"DİĞER BLOKLARIN OLDUĞU YERDE DE SIKINTI VAR"

Bina sakinlerinden Süleyman Yılmaz (56) ise, “Daha öncede buradaki durumla ilgili ilgili yerlere şikayetlerde bulunduk ve yetkililerde gelip çalışmalarını yapmıştı. Buradaki sıkıntının aynısı karşıda taraftaki bloklarda da var. Fakat bugün saat 18.00 sıralarında bu olay gerçekleşti. Her birinde 4 daireden oluşmak üzere 11 katlı 2 blok tamamen boşaltıldı. Diğer blokların olduğu yerlerde de sıkıntı var. Allah esirgesin çökerse, binaları tamamen götürür. Yetkililerin en kısa sürede gerekli işlemleri yapmasını istiyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, herhangi bir yaralanma olayının olmadığı olayın ardından dairelerini tedbir amaçlı boşaltan bazı vatandaşlar valizlerini alarak yakınlarının yanına giderken, bazı vatandaşların ise olay yerinde endişeli bekleyişi devam ediyor.

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