Türkiye Gazetesi

3 Aralık’ta Tunceli-Ovacık kırsalında Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonu’nda bir grup teröristle temas sağlanmış, dokuz terörist mağarada etkisiz hâle getirilmişti. Operasyonda Mersinli Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu (32) şehit olmuştu.

"CİĞERİM BİRAZ SOĞUDU"

Erdemli ilçesindeki evinde taziyeleri kabul eden şehidin babası Ali Mutlu, şunları söyledi:

Eşi hamile olduğu için gelip bir ay kadar kalacaktı. Kısmet böyleymiş, kendi gelemedi, misafirleri geldi. Benim çocuğum alnının akıyla vatanı, bayrağı için mücadele etmiş ve orada şehit olmuş. Onun için de her zaman alnım açık, kafam dik ve gururluyum. Dokuz teröristi mağaranın önüne dizmişler. İkisinin kellesini de kendi almış zaten. Geri kalanını da arkadaşları... Kanını yerde bırakmamış, orada terörist olarak ne varsa hepsini sıçan ölüsü gibi çıkarmış, mağaranın kapısına dizmişler. Bunu duyunca ciğerim biraz soğudu. İnşallah üç aya yeni bir Celil geliyor. İnşallah onun yerine aslan gibi bir Celil olur.

Eren-6 operasyonunda şehit olan askerin kimliği belli oldu Eren-6 operasyonunda şehit olan askerin, Mersinli Astsubay Üstçavuş Cemil Mutlu olduğu öğrenildi.

Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başladı İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1300 personel görev alıyor.