Türkiye Gazetesi

İzmir’de Semra Alatürk, ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayarken korona oldu. Hastaneye kaldırılan Alatürk’ün karnındanki bebeği, 35 haftalıkken sezaryen ile alındı. “Hamza Ali” adı verilen bebeğin kan şekerinde düşme, karnında şişlik ve uyku apnesi oluşmaya başladı. Yapılan tetkiklerde karnında serbest hava olduğu ve apandisitinin patladığı anlaşıldı.

DÖRT GÜNLÜKKEN AMELİYATA ALINDI

Bebek daha dört günlükken ameliyat edildi. Anne ile oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Nihan Ünver Akar "Annenin Covid olması sebebiyle salgıladığı sitokinler, bebeğin bağırsaklarında dolaşım bozukluğuna sebep oldu. Koronadan başka bu patlamaya sebep olabilecek bir bulgu yok. Hamza Ali’den önce dünyada böyle iki vaka var; üçüncü oldu. Literatüre bildireceğim" diye konuştu.

Türk bilim adamı idrar yolları tedavisinde geliştirdiği yöntemle literatüre girdi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Bozkurt, idrar yolları tedavisinde geliştirdği yöntemle literatüre girdi.

Türk bilim adamları 2 yeni deniz canlısı keşfetti: Dünya literatürüne girdi Türk bilim adamları Marmara Denizi ve Karadeniz’de yapılan çalışmalar sonucu bugüne kadar keşfedilmemiş 2 yeni deniz canlısı türü dünya literatürüne kazandırdı. Yapılan keşif uluslararası bir bilim dergisinde yayınlanarak duyuruldu.