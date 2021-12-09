Yakutiye ilçesinde hurdacılık yapan 3 çocuk babası Gökhan Z., bulduğu 4 adet patlayıcıyı evine getirdi.
PATLAYICILAR İNFİLAK ETTİ
Evde patlayıcılarla uğraştığı sırada aniden şiddetli bir patlama meydana geldi.
Elindeki patlayıcıyı mutfağa doğru fırlatan Gökhan Z.’nin elinde ve kollarında sıyrıklar oluştu.
Çevredeki vatandaşların patlama ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Gökhan Z. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, ambulansı beklediği sırada rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis, sokakta güvenlik önlemi aldı.
Evde hazırladıkları patlayıcıyı okulun bahçesine attılar! Antalya iki ilköğretim öğrencisi internette hazırladıkları ve içerisinde tuz ruhunun da bulunduğu şişeyi okul bahçesine attı. Patlayan şişe korkuya neden oldu.
PKK, 400 kilo patlayıcıyı Cudi Dağı'na götürüyor Arınç, PKK'nın Silopi'de gasp ettiği 400 kilo patlayıcıyı Cudi Dağı istikametine götürdüğünü ve PKK'lıları Cudi'ye varmadan yakalayacaklarını söyledi.