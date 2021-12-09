Türkiye Gazetesi

Bursa Osmangazi ilçesine Demirtaş-Kent meydanı minibüsünde çekilen görüntüler tepki çekti. Görüntülerde minibüs sürücüsü minibüs seyir halindeyken telefonunu göstergeye sabitledi. Telefonundan maç izlemeye başlayan minibüs şoförü yolculara aldırış etmedi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

Yolcularının canını tehlikeye atan minibüs şoförü minibüste bulunan bir yolcu tarafından telefon kamerasıyla çekildi. Yolcunun fark etmesiyle kayıt altına alınan o anlar her kesimden tepki toplarken yaşanan olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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