Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Yeşilyayla Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre bir evde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev alev alev yanmaya başladı. Evin içinden yükselen alevler pencerede asılı olan Türk bayrağının yanına kadar geldi.

TÜRK BAYRAĞI ALEVLERDEN ETKİLENMEDİ

Camda asılı olan Türk bayrağı yangından etkilenmedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, Türk bayrağını güvenli bir şekilde asılı olduğu camdan aldı. Bu anları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.