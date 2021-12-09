Türkiye Gazetesi

İstanbul Esenyurt’ta emlakçılık yapan Murat S. kendi ofisinde çaycılık yapan T.T. olmak üzere çok sayıda vatandaşın dolandırdı. Çaycı T.T. ev sahibi olma hayaliyle patronun 400 bin lira verdi. Çok sayıda vatandaşı bu şekilde dolandıran Murat S. toplam 2 milyon lirayı alarak kayıplara karıştı. Gelen şikayetler üzerine araştırma yapan polis ekipleri çalışmaların ardından Murat S.’yi saklandığı Esenyurt’taki bir evde bularak gözaltına aldı.

CİNAYETTEN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Murat S.’nin Esenyurt’ta 11 Kasım Perşembe günü öldürülen Mustafa Akyol cinayeti ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından arandığı ortaya çıktı. Yakınları ulaşamayınca eve gelen polis ekipleri tarafından koltuğun üstünde oturur şekilde ölü bulunan 70 yaşındaki Mustafa Akyol’un susturucu silahla vurularak öldürüldüğü ve olayla ilgili Murat S.'nin arandığı öğrenildi.

ALACAK VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜ

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Murat S., cinayetten arandığı ortaya çıkınca cinayet Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi. Emniyetteki sorgusunda zanlının maktulü 10 bin liralık alacak verecek meselesi yüzünden öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.