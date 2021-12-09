Türkiye Gazetesi

Düzce'de D-655 Karayolu üzerinde bulunan Beçi mevkiindeki trafik ışıklarında dilenen kadın ve çocuğunu vatandaşlar zabıta ekiplerine şikayet etti. Şikayet üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, ışıklarda bekleyen araçlardan para isteyen Filiz K. isimli kadın ile küçük çocuğunu yakaladı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı Konuralp Zabıta Amirliğine götürülen Filiz K.'nın, koronavirüs hastası olduğu tespit edildi.

BENİ ALMAYIN DEDİM AMA DİNLEMEDİ

Bunun üzerine kadın ve çocuğunu zabıta amirliğinden dışarıya çıkartan ekipler, İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerine haber verdi. Filyasyon ekipleri gelene kadar kadın ve küçük çocuğu dışarıda beklerken, bir vatandaşın görüntü almasına sinirlenen Filiz K., "Ben koronavirüslüyüm, beni almayın dedim ama zabıta ekipleri dinlemedi. Beni neden çekiyorsun? İşin gücün yok mu?" diyerek tepki gösterdi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri tarafından alınan kadın, testleri yapılmak üzere Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Servisine götürüldü.

Kadın ve çocuklara zorla dilencilik yaptıran şahıs tutuklandı İstanbul’da metro, metrobüs, trafik ışıkları ve turistlerin yoğun olduğu bölgelerde kadın ve çocuklara zorla dilencilik yaptırdığı iddiasıyla yakalanan suç örgütü lideri tutuklandı.

Dilencinin üzerinden 10 bin TL çıktı Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, dilenirken yakalanan bir kadının üzerinden bin 190 dolar (9 bin 746 TL) ve 414 TL para ele geçirildi. Çıkan para miktarı zabıta ekiplerini şoke etti.