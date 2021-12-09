Türkiye Gazetesi

İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Akmeşe mevkiinde meydana geldi. Mehmet Kutsi Başsarıoğlu idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle İ.D. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yaklaşık 60 metre kamyonun altında sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Mehmet Kutsi Başsarıoğlu'yu kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde sıkıştığı yerden çıkartılan Başsarıoğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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