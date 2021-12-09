Türkiye Gazetesi

Seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, aracı tamamen sardı. Sürücü, alevlere teslim olan araçtan son anda kurtuldu.

Olay yerine ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Araç kullanılamaz hale gelirken, aracın yanması nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı. Trafik, yangının söndürülmesinin ardından yeniden normale döndü

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Üsküdar’da lüks araç takla attı: Kazadan yaralı kurtulan adam canlı yayın açtı Üsküdar’da lüks otomobille takla atarak kaza yapan ve ters dönen aracın içerisinden yaralı olarak kurtulan 3 kişiden biri kazayı cep telefonundan canlı yayın yaparak arkadaşına anlattı.