Türkiye Gazetesi

Zehir tacirleri Hakkari'cde ağır darbe aldı, araziye gizlenen kilolarca uyuşturucu ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalına operasyon düzenleyen ekipler, araziye gizlenmiş 270 kilogram eroin ve 25 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Bölgede operasyonlar sürüyor.



Van'da 104 kilodan fazla eroin ele geçirildi Van'ın İpekyolu ilçesinde bir ev ve araçta yapılan aramada 104 kilodan fazla eroin ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.



Hakkari'de uzman çavuş 13 kilo eroin ile yakalandı Uzman çavuşlara ne oluyor? Son günlerde uzman çavuşlar, uyuşturucu ticareti yaparken yakalanıyor. Son olay ise Hakkari Yüksekova'da...