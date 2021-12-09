Türkiye Gazetesi

Sivas'da yürek burkan bir kaza yaşandı. Anne olmak için gün sayan genç kadının eşinin kullandığı arabanın şarampole devrilmesi sonucu canından oldu.

Talihsiz kazada ailesini kaybeden sürücünün ise hastanede tedavisi devam ediyor. A.Y. (33) yönetimindeki 38 EB 532 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Yıldızeli ilçesi girişinde şarampole devrildi.

HAMİLE KADIN ÖLDÜ

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi B.Y. (27) yaralandı. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Hastanesine sevk edilen yaralılardan B.Y, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. B.Y'nin hamile olduğu öğrenildi.



Hamile eşini kayalıklardan ittiği iddia edilen eşin tutukluluğunun devamına karar verildi Muğla’da Kelebekler Vadisi’nde fotoğraf çekilirken kayalıklardan düşen 7 aylık hamile kadına 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptıran ve eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanması devam ediyor.



Tüfeğini temizlerken kazara hamile eşini vurdu Ankara’da bir kişi, tüfeğin kazara ateş alması sonucu bir çocuk annesi 4 aylık hamile eşini vurdu.