Türkiye Gazetesi

Sakarya'da vardiyasını tamamladıktan sonra evine gitmek üzere iş yerinden ayrılan şahıs bir anda ortadan kayboldu. Kendisinden 2 gündür haber alınamayan İbrahim Gümüş'ün ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.

HAYATINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Edinilen bilgiye göre, Pamukova ilçesinde ikamet eden 37 yaşındaki İbrahim Gümüş, 2 gün önce iş yerindeki gece vardiyasından çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Gümüş’ten haber alamayan eşi ise Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Adeta sırra kadem basan adam için ekipler arama çalışması başlattı. Kendisinden haber alınamayan Gümüş’ün hayatından endişe eden ailesi ise görenlerin polis veya jandarma ekiplerine bildirmesini istedi.

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