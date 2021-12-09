Türkiye Gazetesi

Konya'da metre ile oynayan çocuk elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 16.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi İsabey Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 3. katındaki evinde oyun oynayan 13 yaşındaki M.E.K., balkonda bulduğu metreyi elektrik tellerine uzatmaya çalıştı. Metrenin tellerle temas edince patlama sesi geldi, akıma kapılan çocuğu gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından akıma kapılarak ağır yaralanan M.E.K., Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun vücudunda yanıkların olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.



Elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralı Burdur'da elektrik akıma kapılan 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Elektrik akımına kapılan genç öldü Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.