Türkiye Gazetesi

Denizli’de geçtiğimiz gün bir ilçenin 3 ayrı mahallesinde bulunan evlerin balkonuna asılı perdeleri ateşe verildi. Söz konusu kundaklama girişiminin sorumlusunun eski bir futbolcunun oğlu olduğu ortaya çıktı. Daha önce de kendi oturduğu evlerini yakan eski futbolcunun oğlu Ümit Uğur K. isimli şüpheli polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



GÜVENLİK KAMERALARI ZANLIYI YAKALATTI

Pamukkale ilçesinde Hacıkaplanlar, Pelitlibağ ve 15 Mayıs Mahallelerinde bulunan apartmanların zemin katındaki evlerin balkonuna asılı perdeler ardı ardına gece yarıları yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri akşam saatlerinde çıkan yangınların aynı sebeple olduğunu tespit etmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından bir kişinin apartmana yaklaştıktan sonra çevresini kontrol ederek elinde bulunan çakmak ile balkon perdelerini yaktığı tespit edildi. Yapılan araştırma sonucunda eski futbolcu Zafer K.’nin oğlu şüpheli Ümit Uğur K. (28) gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Geçtiğimiz yıllarda Merkezefendi ve Pamukkale ilçesinde ikamet eden şüpheli Ümit Uğur K. (28) telefonda babası ile tartışıp evinin balkonundaki yaklaşık 7 bin TL’lik kombiyi parçalayarak gündeme gelmişti. Daha önce ise Hacıkaplanlar Mahallesinde uyuşturucu bağımlısı olan Ümit Uğur K. Ailesi ile oturdukları evi ateşe vermişti.

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