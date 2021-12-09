Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da öğrenci servisinde çıkan kavga dışarı taştı. Olaya müdahil olan aileler, taş, sopa ve silahlarla birbirlerine saldırdı. Şiddetli kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 12 vatandaşın ise yaralanmasınına rdından tedavi altına alındığı öğrenildi.

TARTIŞMAYI DUYAN AİLELER KAVGAYA KOŞTU

İddiaya göre, ilçeye bağlı Korukçu ve Kayabaşı köylerinde yaşayan ve okul çıkışı servisle eve giden öğrenciler arasında servis içerisinde tartışma yaşandı. Korukçu köyünden bir aile ile Kayabaşı köyünden 2 ailenin arasında daha önceden husumet bulunan öğrenciler arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan öğrencilerin haber vermeleri üzerine olay yerine gelen ailelerinin de dahil olduğu, taş, sopa ve silahların kullandığı kavgada 13 kişi yaralandı.

1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Kadri T. (39) Bismil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Köyde güvenlik önlemleri alınırken olayla ilgili inceleme başlattı.

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