Türkiye Gazetesi

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti ve silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında şüpheli evlere baskın gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.



EVDEN ÇIKANLAR PES DEDİRTTİ

Edinilen bilgiye göre Kayseri il jandarma Komutanlığı ekiplerince 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' ve 'Silah Kaçakçılığı' suçunu işleyen şahısların tespitine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda Gültepe ve Talatpaşa Mahallesi'nde B.D. ve A.İ.'ya ait evlerde ve uyuşturucu ticareti yaptıklarıı belirlenen üç ayrı adreste operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda çeşitli yerlere zulalanmış vaziyette 4 adet çeşitli markalarda ve çaplarda ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet 9 mm. tabanca fişeği, 10 adet fişek, 80 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 70 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 2 adet haberleşme için kullandıları el telsizi, 6 adet kullanma aparatı ve 3 adet alüminyum folyo ele geçirildi.



Şahıslar gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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