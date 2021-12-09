Çorum'da köpeğe çarpmamak için ani fren yapan sürücü dehşet saçtı, 6 kişi yaralandı. Kaza, Ankara-Samsun karayolu İlçe Tarım Müdürlüğü önünde meydana geldi. Çorum’dan Ankara istikametine seyir halinde olan ve önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yapan Ömer B. (41) yönetimindeki 06 CTH 075 plakalı araca, Nurettin Y. (41) yönetimindeki 06 DG 2630 plakalı araç arkadan çarptı. Kazada her iki sürücü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Köpeğe çarpmamak için kaza yapan araçtaki kadın yaşamını kaybetti Denizli’nin Honaz ilçesinde köpeğe çarpmamak için kontrolden çıkan araç ağaca çarparak durabildi. Otomobildeki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Köpeğe çarpıp olay yerinden kaçan sürücü polislerden kaçamadı Osmaniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarpıp kaza yerinden kaçan sürücü polislerden kaçamadı. Kamera kayıtlarından tespit edilen sürücüye bin 33 lira idari para cezası uygulandı.
Köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı, 6 kişiyi yaraladı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada önüne aniden çıkan köpek çıkan sürücü çarpmamak için ani fren yaparak başka bir araçla çarpıştı. Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da köpeğe çarpmamak için ani fren yapan sürücü dehşet saçtı, 6 kişi yaralandı. Kaza, Ankara-Samsun karayolu İlçe Tarım Müdürlüğü önünde meydana geldi. Çorum’dan Ankara istikametine seyir halinde olan ve önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yapan Ömer B. (41) yönetimindeki 06 CTH 075 plakalı araca, Nurettin Y. (41) yönetimindeki 06 DG 2630 plakalı araç arkadan çarptı. Kazada her iki sürücü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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