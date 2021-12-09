Türkiye Gazetesi

İstanbul Avcılar'da filmleri aratmayacak bir soygun olayı yaşandı. Çalışanların olduğu esnada kar maskeleriyle markete giren hırızlar, bıçakla tehditler savurup kasayı soymaya kalktılar. Esnada çalışanlardan birinin hırsızlara karşı koyması üzerine çbaşlayan arbede, kasiyer olduğu öğrenilen kadının bıçaklanmasıyla son buldu.



YARALI KASİYERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olay, saat 20.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir marketin kapanış saatine az bir süre kala, kar maskeli 3 hırsız markete girdi. Kasayı soymak isteyen hırsızlar önce market çalışanlarını rehin aldı. O sırada duruma müdahale etmeye kasiyer, hırsızlar tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kasiyer, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alarak kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

“KIZ TEK BAŞINA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞMIŞ"

Olayın yaşandığı cadde üzerinde oturan İsmail Turan, “3 kişi bıçakla içeri girmişler. Siyah maskeli ve siyah giyinmişler. Hırsızlık yapmaya çalışmışlar. Kasiyer buna karşı gelince, tekme tokat dövmüşler. Bıçakla kasiyeri yaralamışlar. İçeride birkaç tane daha kasiyer vardı. Bayan ve erkek kasiyer de vardı. Onları esir tutmuşlar. Kız tek başına müdahale etmeye çalışınca, kızı yaralamışlar” dedi.

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