Türkiye Gazetesi

Samsun'da meydana gelen olayda tır sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yaptı. 19 Mayıs ilçesinden Samsun'a seyir halinde olan 55 AUY 52 plakalı tır sürücüsü Burhan Biçer (36), ilk belirlemelere göre, direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Seyir halindeki tır, önce kaldırıma ardından orta refüje çarptı. Kazada yaralanan sürücü Burhan Biçer, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Ölüm direksiyon başında yakaladı Düzce'de araç sürerken rahatsızlanan sürücü, bir terslik olduğunu anlayıp aracını park ettikten sonra kalp krizi geçirip öldü.



Direksiyon başında uyuyakaldı! Yol kenarındaki otomobile çarptı Amasya’da sürücüsünün seyir halindeyken direksiyon başında uyuduğu araç, yol kenarında park halindeki bir otomobile çarptı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.