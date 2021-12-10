Türkiye Gazetesi

Aydın'da yaşayan ve gurbetçi olduğu öğrenilen yaşlı bir kadın telefondan 3 milyon lira dolandırıldı. İnanılmaz kalpanzanlığın ardından polisin düzenlediği başarılı operasyonla, söz konusu dolandırıcılar yakalanarak adalete teslim edildi.

FİLM GİBİ OPERASYON

Edinilen bilgiye göre olay Nazilli merkez Aydoğdu Mahallesinde meydana geldi. Emekli gurbetçi olduğu öğrenilen H.G. (76) isimli yaşlı bayanı telefonla arayarak kendisini asker, polis, hakim ve savcı gibi tanıtan dolandırıcılar iki ay içerisinde toplam 3 Milyon TL dolandırdı. Son olarak tekrar dolandırıcıların telefonla arayıp para istemesi üzerine Polise müracaat eden yaşlı kadın dolandırıldığını anladı.



Nazilli Polisinin saatlerce hazırlandığı operasyona 9 ekip katıldı. Her sokakta tedbir alan polis ekipleri yaşlı kadından parayı teslim almak üzere buluşma yerine gelince düğmeye bastı. Polisler şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Film sahnelerini aratmayan operasyon sonrası yakalanan İ.E.H. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şahsın yarın adliyeye sevke edileceği öğrenildi. Öte yandan dolandırıcıların elinden kurtulan yaşlı kadının uzun süre polislere sarılıp teşekkür ettiği öğrenildi.

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