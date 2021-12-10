Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu’nda iki işçi servisinin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 10 kişi yaralanırken ekipler, servisin içinde yaralanan sürücüyü kurtarabilmek için zamanla yarıştı.

D-100 kara yolu Dilovası kesiminde Mehmet Emin A. idaresindeki 41 P 1374 plakalı işçi servisi ile M.K yönetimindeki 41 P 2253 plakalı işçi servisi çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.





Kocaeli'de meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

Kazada araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Mehmet Emin A. ile aynı araçta bulunan 9 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametine bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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