Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Türkiye’de uzun yıllar ekim-kasım yağışları ortalaması 107,7 milimetre ölçüldü. Geçen yıl 56,4 olan ortalama, bu yıl 76,2’ye yükseldi. Burdur, Konya, Aksaray, Karaman, Nevşehir, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye çevreleri ile Güneydoğu Anadolu’nun büyük kısmında, yağışlar normallerine göre yüzde 60’tan fazla azalırken, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde bu oran yer yer yüzde 80’lerin üzerine çıktı.

KURAKLIK HIZ KESMEDEN ARTIYOR

Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, Türkiye’de kuraklığın hız kesmeden etkisini göstermeye devam ettiğini söyledi. Özdemir “Dünya nüfusunun artması, megakentlerin kurulması, çeşitli sebeplerden dolayı kentlere göçün artması, çarpık büyüme, sanayi devriminden sonra atmosferdeki sera gazlarının hızla artması ve buna bağlı olarak ısı adalarının atmosferde geniş alanları kapsaması, küresel ısınmaya yol açmaktadır. Bu da beraberinde meteorolojik kuraklığı ön plana çıkarmaktadır. Yağış azalmakta, kuraklığın oluştuğu bölgelerde su rejimi hızla olumsuz olarak etkilenmektedir. Akarsularımız, nehirlerimiz buna bağlı olarak göl, gölet, barajlarımızda yeterli bu toplanamamakta ve kurumaktadır” dedi.

TEDBİR ŞART

İklim şartlarının olumsuz etkilerinin bazı tedbirlerle azaltılabileceğini aktaran Dr. Güven Özdemir, şunları kaydetti: Tarım alanlarımızın sulama sistemlerinin iyileştirilmesi çalışmalarına hız verildiği takdirde, kuraklıktan dolayı oluşan üretim düşüşü belli ölçüde azaltılmış olacaktır. Ülkemizde tarımsal alanlar büyük ölçüde ilkel sulama sistemi ile sulanmaktadır. Bu sistemle tarım alanları ülkemizdeki suyun yüzde 70’ini kullanmaktadır. Suyun korunması ve biriktirilmesi, sulamanın etkin bir şekilde kontrol altına alınması, ekim ve hasat tarihlerinin iklim şartlarına göre yeniden planlanması göz önünde bulundurulmalıdır.

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Su seviyesi azaldı, adacıklar ortaya çıktı: Kızılırmak'ta kuraklık alarmı Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, kuralık tehlikesiyle karşı karşıya. Nehirde, şu seviyesinin azalması üzerine küçük adacılar oluşmaya başladı.