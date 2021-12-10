Türkiye Gazetesi

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi’nde devreye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri 3 kişi durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan üç kişi arka sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi.

UYUYOR NUMARASI YAPTI

Şüphelileri kaçabileceği yerleri araştıran ekipler, bir metruk bina içerisine girdi. Yüreğir Devriye Ekiplerine bağlı polisler metruk bina içerisinde yatakta uyuyor numarası yapan şüphelinin birini yakaladı.

EVİN ÇATISINDA YAKALANDILAR

Daha sonra metruk binanın çatısına çıkan polis, kaçan diğer 2 şüphelinin de bitişiğinde bulunan evin damında olduğunu gördü. Bunun üzerine dama çıkan polis diğer 2 şüpheliye yakaladı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yakalanan şüphelilerin birçok yerden demir kapı çalıp sattığı tespit edildi. Yüreğir Devriye Ekiplerine bağlı polisler, yapılan çalışmada çalınan kapıları bularak şüphelilerle beraber polis merkezine götürdü.

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