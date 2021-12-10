Türkiye Gazetesi

Öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’nin acil servisinde oksijen tüpü patladı.

Patlama sonrası çıkan yangın müdahale edilerek söndürüldü.

Olayda biri hemşire biri sağlık çalışanı olmak üzere iki kişi yangından etkilendi.

İlk müdahaleleri acil serviste yapılan personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Acil servisteki hastalar ve personel tahliye edildi.

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