Türkiye Gazetesi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 9 Aralık saat 09.15 sıralarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 47 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Meksika'da düzensiz göçmenleri taşıyan tırın devrilmesi sonucu 54 kişi öldü Meksika'nın güneyinde, düzensiz göçmenleri taşıyan bir tırın otoyolda devrilmesi sonucu 54 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi ise yaralandı.

Yunanistan'ın denize attığı göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı Yunanistan unsurları, Avrupa'ya gitmek isteyen bir göçmeni denize attı. Göçmen kendi imkanlarıyla adaya çıktı, imdadına da Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

İzmir açıklarında 63 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 63 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.