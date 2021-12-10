Manisa'nın Salihli ilçesinde feci bir kaza gerçekleşti. Ankara-İzmir E96 kara yolu Mersinli Mahallesi civarında Ahmet Akıncı (28) yönetimindeki otomobil, önünde ilerleyen Erdem A. (42) idaresindeki tıra arkadan vurdu.
Araç, daha sonra refüje çarptı. Yapılan ihbar sonrası bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde otomobilde bulunan Burcu Akıncı'nın (23) öldüğü belirlendi. Yaralanan eşi Ahmet Akıncı ile 1 yaşındaki oğulları Deniz hastaneye kaldırıldı.
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Manisa'da acı kaza: Bir aile parçalandı
Manisa Salihli'de otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada 23 yaşındaki Burcu Akıncı öldü, eşi ve oğlu yaralandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde feci bir kaza gerçekleşti. Ankara-İzmir E96 kara yolu Mersinli Mahallesi civarında Ahmet Akıncı (28) yönetimindeki otomobil, önünde ilerleyen Erdem A. (42) idaresindeki tıra arkadan vurdu.
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