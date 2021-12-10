Türkiye Gazetesi

Van'da, Uyuşturucu, Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçu dolayısıyla 10 yıl hapse mahkum edilen ve 14 yıldır firari olarak aranan sanık hastane randevusuna giderken yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Gürpınar ilçesinde ikamet eden A.A. isimli şahsın 'Uyuşturucu, Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunduğu ve 2007 tarihinden bu yana firari olarak arandığından, 10 Aralık 2021 günü şahıs hakkında araştırma yapılarak, şüphelinin aynı gün Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinden randevu aldığının tespiti üzerine, hastaneye gidilerek şahıs hasta giriş kaydı yaptırdığı esnada gözaltına alınmış olup çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

Hakkında 27 yıl hapis cezası vardı, firari hükümlü yakalandı Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.