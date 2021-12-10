Karabük'teki Bulduk Baraj Gölü'nde zaman zaman balık ölümleri görülmesi üzerine ekipler harekete geçti. Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğünce inceleme başlatılarak, gölün beslendiği Gerede Çayı'nın Bolu sınırlarındaki sudan numune alındı. Numuneler, balık ölümlerinin nedenini belirlemek üzere analiz için laboratuvara gönderildi.
Şanlıurfa Hacı Hıdır Baraj Göleti’nde toplu balık ölümleri Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Hacı Hıdır Baraj Göleti’nde yaşanan toplu balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı. İlk incelemelere göre su seviyesinin azaldığı barajda dar bir alan sıkışan balıkların, oksijen yetersizliği nedeniyle öldüğü düşünülüyor.
Ulaş Gölü'nde felaket: Rengi sarıya döndü, balık ölümleri başladı Sivas'ta bulunan Ulaş Gölü'nde, suların çekilmeye başlaması ve oksijenin azalmasıyla birlikte balık ölümleri başladı. Alarm veren gölün rengi de, turkuazdan sarıya döndü.
Karabük'te tedirgin eden balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Bulduk Baraj Gölü'nde tedirgin eden balık ölümlerine ilişkin ekipler sudan numune alarak inceleme başlattı.
Karabük'teki Bulduk Baraj Gölü'nde zaman zaman balık ölümleri görülmesi üzerine ekipler harekete geçti. Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğünce inceleme başlatılarak, gölün beslendiği Gerede Çayı'nın Bolu sınırlarındaki sudan numune alındı. Numuneler, balık ölümlerinin nedenini belirlemek üzere analiz için laboratuvara gönderildi.
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