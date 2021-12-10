Türkiye Gazetesi

Trafik kazası bu defa Kırıkkale'de bir canın hayattan komasına sebep oldu. 68 yaşındaki yaşlı adam yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada seyir halindeki bir aracın kendisine çarpması üzerine olay yerinde öldü. Feci kaza sonrası bölgede trafik kilitlendi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

D.S. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Yüksek İhtisas Hastanesi yakınlarındaki üst geçidin bulunduğu noktada yolun karşısına geçmeye çalışan İ.Ç'ye (68) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

İ.Ç'nin cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan kara yolunun Kırıkkale istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karşıdan karşıya geçmek isterken hayatını kaybetti Gümüşhane’de yaya geçinden geçerken otomobilin çarptığı bir kadın hayatını kaybetti.

Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karşıdan karşıya geçerken kaza yapıp öldü Sakarya'da bir vatandaş yolun karşısına geçmek isterker, seyir halindeki ticari bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.