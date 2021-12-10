Sivas'ta hurdalıkta bulunan tüpten sızan gaz 10 işçiyi hastanelik etti. Körtuzla köyü mevkisinde bulunan özel firmaya ait hurdalığa malzeme toplamaya gelen kişilerin aracındaki sanayi tipi tüp yere düştü. Tüpten sızan hidrojen sülfür ve karbonmonoksitten 10 işçi etkilendi.
İŞÇİLERİN DURUMU İYİ
Zehirlenen işçilerin bir kısmı kendi imkanlarıyla, bir kısmı da bölgeye sevk edilen ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Meraklı komşular yangını izlerken zehirlendi Aydın'da alt kat komşularının mutfağında çıkan küçük çaplı yangını izleyen 3 komşu dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
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Araçtan düşen tüp 10 kişiyi hastanelik etti
Sivas'ta yaşanan olayda hurdalıktaki tüpten sızan gazdan zehirlenen 10 işçi hastanelik oldu.
Sivas'ta hurdalıkta bulunan tüpten sızan gaz 10 işçiyi hastanelik etti. Körtuzla köyü mevkisinde bulunan özel firmaya ait hurdalığa malzeme toplamaya gelen kişilerin aracındaki sanayi tipi tüp yere düştü. Tüpten sızan hidrojen sülfür ve karbonmonoksitten 10 işçi etkilendi.
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