Türkiye Gazetesi

Manisa'da şoke eden kundaklama olayı cezaevinde bitti. Bir şahıs park halindeki aracı benzin döküp yaktı. Bir süre olayı görüntüleyen şahıs, ardından olay yerinden ayrıldı. Sokaktaki kamera kayıtlarına yakalanan zanlı yakalanmasının ardından tutuklandı.

BAGAJ KISMINA BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİ

Kula'da gece saat 03.30 sıralarında, S.A. isimli şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle Bey Mahallesi Şehit Mehmet Topçuoğlu Caddesi üzerinde park halinde bulunan Özgür S.'ye ait 45 N 6429 plakalı otomobilin yanına gelip, aracın bagaj kısmına benzin dökerek ateşe verdi. Otomobilin yandığını gören çevredeki vatandaşlar ise, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Alev topuna dönen otomobildeki yangın kontrol altına alınırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan olay, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, S.A. isimli şüpheli şahsın yürüyerek otomobilin yanına geldiği, otomobilin bagaj kısmını açarak benzin döktüğü görülüyor. Otomobili ateşlemeden önce cep telefonu ile video kaydına başladığı görülen şahsın, bir süre otomobilin yanışını izledikten sonra çevreden uzaklaştığı görülüyor.

SAVCILIK TALİMATIYLA TUTUKLANDI

Olayın ardından kamera kayıtlarını incelemeye alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, şüpheli S.A.'yı kısa sürede yakaladı. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan şüpheli S.A., işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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