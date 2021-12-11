Ankara son dakika kaza haberi... Ankara'nın Kahramankaza ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Trafiği kitleyen kaza: Biri hamile 3 kişi yaralandı Manisa'da iki aracın çarpışması sonucu, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgede trafik kitlendi.
Kazara arkadaşını öldürdü, kendisini yaralandı Rize'de, kazara ateşlendiği iddia edilen silah, 2 arkadaştan birinin ölümüne, diğerinin ise yaralanmasına sebep oldu.