Türkiye Gazetesi

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Küçükköy köyü muhtarı Ebubekir Kambur, köyden kente göçü önlemek için ilginç bir işe imza attı. Köy muhtarı köyünü terk eden vatandaşlara köylerine geri dönmeleri koşuluyla büyükbaş hayvan desteğinde bulunarak köydeki göçü önleyip tarım ve hayvancılığı geliştirmeyi planlıyor.

KÖYLERİNE DÖNMEK İSTEYENLERE BÜYÜKBAŞ

“Köyler Yaşasın Projesi” ile köydeki hane sayısının artması tarım ve hayvancılığın gelişmesini hedeflediklerini ifade ederek iş adamlarından aldığı destekleri sayesinde, köylerine dönmek isteyenlere büyükbaş hayvan desteğinde bulunduklarını söyledi.

PROJE KAPSAMINDA HANE SAYISI YÜKSELECEK

Muhtar Kambur, projede evi ve ahırı olan ve köy nüfusuna kayıtlı ihtiyaç sahiplerine öncelik vereceklerini belirterek “Büyüklerimiz, daha önce buralarda her evde hayvan besiciliğini yapardı ve evin geçimi sağlanırdı. Bizde köye dönüş projesi kapsamında göç eden köylümüzün hane sayısını artırmak için muhtarlığımızın bünyesinde böyle bir proje hazırladık. Proje son bulduğunda köydeki hane sayısını yükseleceğini, tarım ve hayvancılığı gelişeceğini umut ediyoruz” dedi.

PROJEYE İLGİ BÜYÜK

Proje kapsamında 3 yıl hayvanı satmamak şartıyla ilk bağışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Kambur, “Proje iş insanların hayvan desteği sayesiyle gerçekleşti. Projeye talep şimdiden oldukça fazla umarız köyümüz eski günlerine kavuşur" ifadelerini kullandı.

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