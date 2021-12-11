Türkiye Gazetesi

İstanbul’a gelen ABD’li Sarai Sierra’nın cesedinin 2 Şubat 2013 tarihinde surlarda bulunduğu ve sanık Ziya Tasalı tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık Ziya Tasalı, 24 Haziran 2014 tarihinde 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına, 'cinsel saldırı' ve 'hırsızlık' suçundan da toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

YARGITAY DAVA DOSYASINI BOZDU

Sanık Tasalı’nın 'nitelikli cinsel saldırı' ile 'hırsızlık' suçundan aldığı 8 yıl 4 ay hapis cezası bozulmuştu. Yeniden, 21 Mart 2019 tarihinde hakim karşısına çıkan Tasalı, bu suçlardan 11 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Yargıtay, bir kez daha hüküm kurulan dava dosyasını bozdu. Davayı usulden bozan Yargıtay, sanığın avukatı olmadan hüküm kurulduğunu ve bu nedenle cezanın bozulduğunu kaydetti.

11 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA MAHKUM EDİLDİ

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşma tutuklu sanık Ziya Tasalı ile şikayetçi Bexiada Jimenez'in avukatı hazır bulundu. Şikayetçi avukatı, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederken, sanık önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanık Ziya Tasalı'yı 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan 7 yıl 6 ay hapis ve 'hırsızlık' suçundan da 4 yıl 2 ay hapis cezası olmak üzere toplamda yeniden, 11 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti.