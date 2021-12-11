Türkiye Gazetesi

Mudanya kalkışlı İstanbul seferini yapacak olan deniz otobüsü fırtına nedeniyle uzun süre sallandı. Sağa sola yatan deniz otobüsünde panik yaşayan yolcular çığlık atarken bazı yolcular ise fenalaşarak yerlere yattı.

YOLCULAR CAN YELEĞİ GİYDİ

Yolcuların koltuklara güçlükle tutunduğu ve midesi bulanan yolcuların ise tuvalet önünde kuyruk oluşturdu. Yaklaşık 200 yolcu tedbir amaçlı can yeleği giydi. Yolcuların korku dolu anları cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Mudanya'da denize girme yasağı uzatıldı Bursa’nın bazı sahillerinde hava muhalefeti nedeniyle denize girme yasağı bir gün daha uzatıldı.